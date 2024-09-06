Митрофанов прокомментировал возможность обслуживания матчей РПЛ иностранными судьями

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном привлечении иностранных судей к работе на матчах Российской Премьер-Лиги.

— На старте сезона РПЛ руководители клубов неоднократно критиковали судей. Нужно ли вновь привлекать иностранных арбитров к работе на матчах РПЛ?

— Моя позиция: привлекать иностранных арбитров нам не нужно. Насколько мне известно, другой позиции в руководстве РФС не существует. У нас большой пул российских квалифицированных судей, он постоянно расширяется. Департамент судейства ведёт большую работу в этом направлении, чтобы судьи и Академия РФС, которая их готовит, развивались.

Абсолютно не уверен, что привлечение иностранных арбитров повысило бы объективность принимаемых решений. В первую очередь, потому что со стороны футболистов и руководителей клубов, к сожалению, случается неправильное восприятие решений ЭСК. А члены ЭСК — это более чем авторитетные судьи, которые только закончили игровую карьеру, перешли на руководящие должности в своих странах и выступают у нас как эксперты в части оценки решений наших арбитров. С их мнением очень часто не согласны руководители тех клубов, которые и обращаются в ЭСК, — приводит слова Митрофанова Metaratings.