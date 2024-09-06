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Ведущий специалист центра погоды: сложно представить, что матч сборной России состоится

Ведущий специалист центра погоды: сложно представить, что матч сборной России состоится
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Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец высказался о погодных условиях в Ханое (Вьетнам) в преддверии матча сборных России и Таиланда. Встреча состоится завтра, 7 сентября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Таиланд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Столица Вьетнама стоит на пороге шторма, который обрушится на город, как только часы пробьют полночь. В предстоящую ночь в Ханое, в качестве разминки, зарядят ливни, а воздушный поток усилится до 16-21 м/с. В дневные часы стихия начнет стремительно набирать обороты – порывы ветра будут достигать штормовых 23 м/с. К 14 часам по московскому времени к 28 мм осадков обрушится еще 34 мм, а к началу футбольного матча дождь будет лить стеной, и в осадкомер попадет ещё 48 мм, за ночь на воскресенье прибавка составит 67 мм.

Таким образом, за 24 часа в городе ожидается 168 мм осадков при месячной норме 248 мм. Для сравнения, в Москве столько набирается за всю осень!

Сейчас супер-тайфун «Яги» раскручивается над севером Хайнаня – это буквально в 500 километрах к востоку от столицы Вьетнама. За предстоящие 24 часа этот атмосферный монстр совершит марш-бросок, и к вечеру на Ханой выйдет центр циклона — «глаз» бури, и буквально затопит восьмимиллионный мегаполис.

В условиях супер-тайфуна сложно представить, что матч состоится! Это просто опасно для жизни», — сказал Тишковец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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