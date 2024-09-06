В РФС рассказали, что ФИФА заморозила выплату 2,5 млрд рублей по программе FIFA Legacy

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о задержке выплат от ФИФА по проекту наследия FIFA Legacy. За счёт этой программы в значительной степени реализуется проект «Футбол в школе».

«Сейчас у нас заморожена часть финансирования FIFA Legacy. Но она заморожена не по причине геополитических решений, это больше технический момент. Существует определённая структура управления контрактом. С другой стороны, физически заканчиваются те деньги, которые они перевели в РФС первично.

Хочу отметить, что мы успешно прошли аудит со стороны ФИФА. Они подтвердили, что все средства от FIFA Legacy использованы правильно, программа достигла промежуточных целей. Есть некая дорожная карта, которая, к сожалению, часто сдвигается, но в целом исполняется со стороны ФИФА с точки зрения выделения последующих траншей на реализацию данного проекта. Какую сумму ФИФА заморозила? Примерно 2,5 миллиарда рублей», — приводит слова Митрофанова Metaratings.