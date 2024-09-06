Бабич — лидер РПЛ по точным пасам

Защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич согласно статистики издания «Рустат» стал лидером Российской Премьер-Лиги по количеству точных передач по итогам 7-го тура чемпионата.

В семи матчах чемпионата России защитник Бабич отдал 482 точные передачи. У Срджана лучший процент точности в РПЛ среди игроков, отдавших в 7-ми турах больше 100 передач.

Срджан Бабич в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. К «Спартаку» 28-летний Бабич присоединился летом 2023 года, перейдя из испанской «Альмерии». Футболист подписал контракт до конца лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 4 млн.