Лаутаро Мартинес: я заслужил быть претендентом на «Золотой мяч»

27-летний нападающий сборной Аргентины и «Интера» Лаутаро Мартинес высказался относительно его включения в список претендентов на награду лучшему футболисту года по версии France Football «Золотой мяч».

«Учитывая сезон, который я провёл, я определённо заслуживаю быть в числе номинантов. Я очень много работал ради достижения подобного уровня. Уже второй раз подряд я нахожусь в финальной стадии «Золотого мяча» и думаю, у меня есть всё, чтобы продолжить оставаться там», — приводит слова Мартинеса Corriere dello Sport.

В минувшем сезоне аргентинский футболист принял участие в 44 матчах на клубном уровне, в которых отметился 27 голами и семью результативными передачами. В составе «Интера» Лаутаро стал чемпионом Италии, а за сборную Аргентины одержал победу на Кубке Америки.

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