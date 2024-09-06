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Экс-игрок ЦСКА Ефремов: у «Амкала» очень приличный уровень

Экс-игрок ЦСКА Ефремов: у «Амкала» очень приличный уровень
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Бывший игрока московского ЦСКА и сборной России Дмитрий Ефремов прокомментировал уровень медийной команды «Амкал».

«Уровень «Амкала» очень приличный, уровень организации отличный. Единственное, чего нет, так это своего поля, где бы мы постоянно тренировались. Всё остальное на уровне», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, что 4 сентября в матче 1/64 финала Фонбет Кубка России московский «Амкал» обыграл «Космос» из Долгопрудного со счётом 2:1. В предыдущем раунде «Амкал» победил «Велес» (2:0). Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

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