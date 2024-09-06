«Уровень брака сумасшедший». Бубнов — об игре сборной России в матче с Вьетнамом

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о товарищеском матче сборных Вьетнама и России. Встреча прошла вчера, 5 сентября, в Ханое (Вьетнам). Сборная России одержала победу со счётом 3:0. В составе россиян отличились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Вьетнама Ван Тхань Ву.

«Уровень брака сумасшедший, и это в матче с командой, которая в футбол играть не может ни в атаке, ни в обороне. Из трёх голов, которые были забиты, только один сами разыграли. Первый — грубая вратарская ошибка, второй сами забили себе смешной гол. Но тут голкипер, возможно, и не настолько виноват, просто поле неровное — огород.

В таком матче самое главное — не получить травму, что, к сожалению, не удалось сборной России. Морозов ушёл, Круговой остался до конца, но тоже лежал на траве, потом допрыгал до финального свистка, хотя непонятно, зачем его было держать», — приводит слова Бубнова Sportbox.