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«Уровень брака сумасшедший». Бубнов — об игре сборной России в матче с Вьетнамом

«Уровень брака сумасшедший». Бубнов — об игре сборной России в матче с Вьетнамом
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о товарищеском матче сборных Вьетнама и России. Встреча прошла вчера, 5 сентября, в Ханое (Вьетнам). Сборная России одержала победу со счётом 3:0. В составе россиян отличились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Вьетнама Ван Тхань Ву.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Уровень брака сумасшедший, и это в матче с командой, которая в футбол играть не может ни в атаке, ни в обороне. Из трёх голов, которые были забиты, только один сами разыграли. Первый — грубая вратарская ошибка, второй сами забили себе смешной гол. Но тут голкипер, возможно, и не настолько виноват, просто поле неровное — огород.

В таком матче самое главное — не получить травму, что, к сожалению, не удалось сборной России. Морозов ушёл, Круговой остался до конца, но тоже лежал на траве, потом допрыгал до финального свистка, хотя непонятно, зачем его было держать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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