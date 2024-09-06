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Де Брёйне — об игре с Израилем: неприятно проводить домашний матч на выезде

Де Брёйне — об игре с Израилем: неприятно проводить домашний матч на выезде
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Атакующий полузащитник и капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне поделился мнением об обстоятельстве, что матч 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций с Израилем, который должен был пройти на родине футболиста, состоится в Венгрии из-за политической обстановки.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Бельгия
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не очень приятно проводить домашний матч на выезде. Я предпочитаю играть в Бельгии перед нашими болельщиками. Но не мы решаем это. Возможно, это скажется [на результате], а может, и нет. Не слишком много знаю [о причинах переноса], если быть откровенным», — приводит слова Де Брёйне RTBF.

Ранее в СМИ появилась информация, что города из Бельгии не хотят заниматься организацией этой встречи из-за «политической деликатности», а также из-за необходимости обеспечения слишком строгих мер безопасности.

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