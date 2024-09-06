Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: в РПЛ уникальные судьи — у «Локомотива» отобрали игру с «Краснодаром»

Канчельскис: в РПЛ уникальные судьи — у «Локомотива» отобрали игру с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре московского «Локомотива» на старте нынешнего сезона. После семи туров чемпионата России железнодорожники набрали 15 очков и занимают третье место.

«Старт чемпионата произвёл хорошее впечатление. Сразу определилась группа лидеров. Много команд, которые подтянулись к лидерам, что радует. «Локомотив» приятно удивил на старте. В последнем матче отобрали у них игру — не засчитали чистый гол. Судьи у нас уникальные, но команда удивляет. Посмотрим, как будут играть дальше. Если будет стабильность, останутся в верхней части таблицы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Канчельскис: в «Крыльях» Сергеев будет много забивать и станет лучшим бомбардиром

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android