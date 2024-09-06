Канчельскис: в РПЛ уникальные судьи — у «Локомотива» отобрали игру с «Краснодаром»

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре московского «Локомотива» на старте нынешнего сезона. После семи туров чемпионата России железнодорожники набрали 15 очков и занимают третье место.

«Старт чемпионата произвёл хорошее впечатление. Сразу определилась группа лидеров. Много команд, которые подтянулись к лидерам, что радует. «Локомотив» приятно удивил на старте. В последнем матче отобрали у них игру — не засчитали чистый гол. Судьи у нас уникальные, но команда удивляет. Посмотрим, как будут играть дальше. Если будет стабильность, останутся в верхней части таблицы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме Канчельскис: в «Крыльях» Сергеев будет много забивать и станет лучшим бомбардиром

Самые титулованные футбольные клубы России: