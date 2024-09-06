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В «Ахмате» объявили имена помощников Ташуева

В «Ахмате» объявили имена помощников Ташуева
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Грозненский «Ахмат» представил имена помощников нового главного тренера команды Сергея Ташуева.

Известный специалист Фёдор Щербаченко, тренировавший в своей карьере такие команды, как «Кубань», «Москва», «Мордовия», «Ротор» назначен старшим тренером. В должности тренера также утверждён белорусский специалист Михаил Мартинович, ранее помогавший Сергею Абуезидовичу в грозненском клубе в 2023 году. Тренером-аналитиком поставлен тунисский специалист Адель Сасси, который ранее входил в штаб Ташуева в разных командах. Ещё одним помощником главного тренера назначен Андрей Фёдоров, известный в прошлом футболист казанского «Рубина», а в тренерской карьере работавший в «Нефтчи» из Ферганы, «Локомотиве» из Ташкента и в командах системы московского «Локомотива».

Напомним, что Сергей Ташуев был объявлен главным тренером «Ахмата» 3 сентября. Ранее Ташуев уже тренировал грозненскую команду с 2022 по 2023 год.

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