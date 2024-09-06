Определены судейские назначения на матчи 9-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 9-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Урал» — «Ротор»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Станислав Попков (Петрозаводск), Михаил Кистанов (Энгельс), резервный судья – Владимир Сивков (Пермь), инспектор – Юрий Баскаков (Клин), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Шинник» — «Уфа»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Александр Приходько (Москва), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), инспектор – Эдуард Малый (Волгоград), делегат – Полина Папыева (Москва);

«Алания» — «Сочи»: Иван Абросимов (Санкт-Петербург) – Руслан Шекемов (Нальчик), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Александр Гвардис (Калининград), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«КАМАЗ» — «Черноморец»: Игорь Панин (Дмитров) – Виктор Медведев (Москва), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Павел Лысенко (Йошкар-Ола), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Нефтехимик» — «Енисей»: Владислав Целовальников (Астрахань) – Александр Чекалин (Воронеж), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Торпедо» Москва — «Арсенал» Тула: Сергей Цыганок (Калининград) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Андрей Филипкин (Екатеринбург), резервный судья – Олег Снегирев (Нижний Новгород), инспектор – Сергей Мацюра (Хабаровск), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Родина» — «Сокол»: Андрей Фисенко (Владивосток) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Александр Машлякевич (Москва), ВАР — Роман Сафьян (Москва), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Евгений Летин (Московская область);

«Балтика» — «Тюмень»: Сергей Куликов (Саранск) – Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), Федор Валявин (Саратов), резервный судья – Михаил Плиско (Ленинградская область), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург);

«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: Николай Волошин (Смоленск) – Сергей Ядров (Калининград), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Евгений Рубцов (Нижний Новгород), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат –Игорь Крапивко (Московская область).