Анчелотти рассматривает работу в Саудовской Аравии после ухода из «Реала» — де Мон

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассматривает вариант с тем, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии после того, как перестанет возглавлять «сливочных». Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в руководстве «Реала» видят в главном тренере «Байера» Хаби Алонсо идеального преемника Анчелотти.

Действующее трудовое соглашение итальянского специалиста с «Королевским клубом» рассчитано до лета 2026 года. Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года. До этого 65-летний тренер возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год. Под руководством Анчелотти испанский гранд трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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