Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: «Динамо» должно доказать, что неслучайно в том году могло стать чемпионом

Канчельскис: «Динамо» должно доказать, что неслучайно в том году могло стать чемпионом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказался о результатах московского «Динамо».

«Динамо» нестабильно, поэтому и лихорадит на старте. Этот сезон для них будет показательным. В том году могли стать чемпионами, а в этом должны доказать, что это была не случайность. Команда должна играть каждый сезон стабильно, тогда будет результат. Так делает «Зенит», такое стабильное время было и у «Спартака» с ЦСКА. Если в этом году «Динамо» будет бороться, тогда можно сказать, что неслучайно в том году оказались в лидерах. С «Зенитом» могут бороться все. Но надо понимать, как команда готовилась, какие футболисты есть. Всё должно работать в совокупности», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Смесь Захаряна и Добровольского». Что за вундеркинд выстрелил в «Динамо»
Эксклюзив
«Смесь Захаряна и Добровольского». Что за вундеркинд выстрелил в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android