Канчельскис: «Динамо» должно доказать, что неслучайно в том году могло стать чемпионом

Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказался о результатах московского «Динамо».

«Динамо» нестабильно, поэтому и лихорадит на старте. Этот сезон для них будет показательным. В том году могли стать чемпионами, а в этом должны доказать, что это была не случайность. Команда должна играть каждый сезон стабильно, тогда будет результат. Так делает «Зенит», такое стабильное время было и у «Спартака» с ЦСКА. Если в этом году «Динамо» будет бороться, тогда можно сказать, что неслучайно в том году оказались в лидерах. С «Зенитом» могут бороться все. Но надо понимать, как команда готовилась, какие футболисты есть. Всё должно работать в совокупности», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.