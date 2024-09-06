Де Брёйне: Тедеско даёт шанс проявить себя молодым игрокам, это важно для будущего сборной

Атакующий полузащитник и капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне поделился мнением о грядущем матче 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций с Израилем, который состоится сегодня, 6 сентября.

«В нападении и в обороне Израиль выглядит как новая команда. Они хорошо сыграли в своей отборочной группе к Евро-2024. Я уверен, что они создадут нам проблемы. Мы не знаем, как подготовить большое количество игровых элементов за три дня. Доменико Тедеско решил дать шанс некоторым молодым футболистам, и это важно для будущего [сборной Бельгии]. Мы постараемся сделать всё возможное. Мы не фаворит группы, но это нормально», — приводит слова Де Брёйне RTBF.

Матч Бельгия — Израиль пройдёт на стадионе «Надьердеи» в Венгрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.