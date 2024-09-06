Отец Тюкавина рассказал, что Константин отказал «Зениту»

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о предложении футболисту от санкт-петербургского «Зенита».

«Косте делал предложение «Зенит», но переход в эту команду не состоялся. И это было его решение. Он просто ответил на это предложение: «Нет». И я уважаю его выбор. Тогда я ему сказал: «Хорошо, мы идём в новый сезон в родном клубе. Забываем все титулы и звания, терпим и работаем», – приводит слова Александра Тюкавина Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России.