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Казахстан под руководством Черчесова сыграл вничью с Норвегией в матче Лиги наций

Завершился матч 1-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций, в котором встречались сборные Казахстана и Норвегии. Игра проходила на стадионе «Центральный» (Казахстан). В качестве главного арбитра встречи выступил Аллард Линдхут из Нидерландов. Матч закончился со счётом 0:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Эта игра стала первой для российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

Также в группе 3 Лиги В выступают Австрия и Словения.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша «Ла Фурия Роха» обыграла хорватскую национальную команду со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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