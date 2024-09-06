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Президент ФК 10: Галицкий сказал, что «Краснодар» впервые в истории сыграет против клоунов

Президент ФК 10: Галицкий сказал, что «Краснодар» впервые в истории сыграет против клоунов
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Президент медийного клуба ФК 10 Азамат Мусагалиев рассказал о переговорах с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким о товарищеском матче.

«Во время переговоров по поводу организации матча у меня состоялся курьёзный диалог с Сергеем Николаевичем Галицким. Он мне сказал, что матч состоится на главной арене, и потом добавил, перед этим предупредив, чтобы я не обижался: «Азамат, ты понимаешь, что впервые в истории «Краснодар» сыграет против клоунов? Как ты это видишь?». Я ответил, что я комик, поэтому мне не обидно, и спросил: «Кого ещё-то, кроме меня, можно назвать клоуном в моей команде?»

Галицкий думал, что я тоже буду играть, но я ответил, что это не так, что у нас профессиональная команда. Я начал перечислять всех наших игроков, а когда дошел до фамилии Идову, он удивился», — приводит слова Мусагалиева «РБ Спорт».

Товарищеский матч «Краснодар» — ФК 10 состоится в субботу, 7 сентября, в Краснодаре.

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