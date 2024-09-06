Президент «Динамо» Мх Гаджиев: Мажич защищает слабую позицию, он не открыт

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал, какое впечатление на него произвёл Милорад Мажич. Он считает, что глава судейского департамента не был открыт в разговоре с руководителями клубов.

— Каким вы увидели главу судейского департамента Милорада Мажича во время встречи с руководителями клубов?

— Было ясно, что он уходит от прямых ответов. Очевидно, что он защищает слабую позицию. Это говорит о том, что он не был открыт. Он наверняка разбирается, компетентный, иначе его бы и не пригласили — я все-таки доверяю руководителям, Дюкову, они неквалифицированного специалиста не пригласили бы. Но действия в таких случаях зависят не только от квалификации, и вы правильно спрашиваете, каким он показался как личность. Потому что имея одинаковую квалификацию, разные личностные характеристики делают разные выводы. Тот, кто открыт, решителен, может сказать — да, ребят, я сделал неправильно, у нас есть проблемы, мы готовы их исправлять. Но этого же не было. Получается, что выступали в мягкой или жесткой форме, но критически. Все же ждали ответов, а их не было. Когда пытались оправдать повторные назначения, это вызывало всеобщую иронию, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».