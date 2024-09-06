Агент: Тюкавин на эмоциях вернётся после сборной и начнёт регулярно забивать

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о том, как футболисту удаётся совмещает отцовство с карьерой.

«Первые месяцы отцовства даются Косте нормально. Видите, чтобы меньше возиться, улетел во Вьетнам. Шучу, конечно. У него нормальная жена, она делает максимально всё, чтобы ему было комфортно. Понимает, что такое профессиональный спорт. Они давно друг друга знают, никаких проблем нет. Наоборот, он на эмоциях, думаю, сейчас вернётся после сборной и начнёт регулярно забивать. А то у нас пару игр не забил — всё пропало, истерика. Надо иногда терпения набраться, и всё нормально пойдет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России.