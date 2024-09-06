Евгений Алдонин: уверенная игра Облякова и Мусаева за сборную — хороший знак для ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о текущей ситуации клубе.

«Уверенная игра Облякова и Мусаева за сборную — хороший знак для ЦСКА. Понятно, что сейчас рано давать оценку работе Марко Николича и сложно делать какие-то прогнозы на будущее. Прошло всего семь туров. Но то, что команда показывает в последних матчах, настраивает на позитивный лад. Может немного очков не добрали. Однако сезон только начался и всё самое интересное впереди.

Да, ЦСКА будет сложно бороться за чемпионство. Но в прошлом году тот же «Зенит» обыгрывали. В футболе не все определяют размер финансов и размер кошелька. Знаю, что армейские болельщики хотят видеть сильную команду, которая борется за первое место. Хотят побед не только в матчах с середняками, но и с лидерами. К сожалению, сейчас не так все просто и не всегда так получается», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Напомним, что после окончания 7-го тура Российской Премьер-Лиги армейцы набрали 13 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.