Родри: в «Атлетико» у Симеоне я узнал, что значит быть подлым на поле

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри, ранее выступавший в составе мадридского «Атлетико», вспомнил об опыте работы под руководством главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

«Когда я вернулся в «Атлетико» [из «Вильярреала»] на один сезон, я узнал, что на самом деле означает конкурентоспособность. В «Вильярреале» я очень хорошо контролировал мяч, но всё ещё был достаточно мягким. У Диего Симеоне я узнал, что значит быть плохим парнем и быть немного подлым на поле. Также узнал, как это превращать игру соперника в беспорядок, длящийся 90 минут. Это был ещё один важный момент», — приводит слова Родри Mundo Deportivo со ссылкой на Players Tribune.

Родри находился в системе мадридского клуба с 2007 по 2013 год. Затем испанец перешёл в «Вильярреал». Однако в 2018 году вернулся в «Атлетико», где выступал до 2019 года.

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