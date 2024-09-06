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Бубнов: Вьетнам — самый слабый соперник для России за время отстранения

Бубнов: Вьетнам — самый слабый соперник для России за время отстранения
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о товарищеском матче сборных Вьетнама и России. Встреча прошла вчера, 5 сентября, в Ханое (Вьетнам). Сборная России одержала победу со счётом 3:0. В составе россиян отличились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Вьетнама Ван Тхань Ву.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«У Вьетнама в первом тайме вообще моментов не было. Создавалось ощущение, что у них задача — просто дойти до нашей штрафной. Лунёва «проверили», просто весь тайм отдыхал. У Латышонка хоть какая-то работа была, вьетнамцы после перерыва забегали, начали по воротам бить: своим и чужим. Пару раз голевые моменты создали, имели даже шансы забить.

На мой взгляд, это самый слабый соперник из тех, с кем мы играли за время отстранения. И это с учётом Кубы, которую просто разнесли. Но кубинцы мне больше понравились. Здесь бы и молодёжка справилась, думаю, даже лучше могли сыграть», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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