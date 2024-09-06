Агент Помазуна рассказал, что к вратарю ЦСКА проявляют интерес европейские клубы

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о будущем голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна. Он отметил, что пока вратарь, судя по всему, останется в ЦСКА.

«Трансферное окно в Европе закрылось, значит, не получилось пока. В Турции открыто, ждём. Постоянно уже вот-вот, но в итоге срывается. Не хочу эту тему комментировать. Пока он остаётся в ЦСКА, тренируется, у него действующий контракт», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

По информации источника, к Илье Помазуну проявляют интерес клубы из Турции, Бельгии и Австрии. В начале лета была неподтверждённая информация о том, что вратарь может стать голкипером мадридского «Атлетико». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 2 млн.