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Экс-игрок ЦСКА Ефремов не исключил возвращения в профессиональный футбол

Экс-игрок ЦСКА Ефремов не исключил возвращения в профессиональный футбол
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о своём возможном возвращении в профессиональный футбол.

— Не жалеешь, что закончил с профессиональным футболом на постоянной основе?
— Я вообще не люблю о чём-либо жалеть. Никогда не говори никогда.

— Получается, что можно ждать возвращения?
— А почему нет? Свяжитесь со мной (смеётся), — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее футболист выступал за такие клубы, как: ЦСКА, «Слован Либерец», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов», «Акрон». На данный момент полузащитник выступает за московский медийный клуб «Амкал», который 4 сентября обыграл «Космос» из Долгопрудного в матче 1/64 финала Кубка России со счётом 2:1.

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