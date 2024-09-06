Экс-игрок ЦСКА Ефремов не исключил возвращения в профессиональный футбол

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о своём возможном возвращении в профессиональный футбол.

— Не жалеешь, что закончил с профессиональным футболом на постоянной основе?

— Я вообще не люблю о чём-либо жалеть. Никогда не говори никогда.

— Получается, что можно ждать возвращения?

— А почему нет? Свяжитесь со мной (смеётся), — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее футболист выступал за такие клубы, как: ЦСКА, «Слован Либерец», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов», «Акрон». На данный момент полузащитник выступает за московский медийный клуб «Амкал», который 4 сентября обыграл «Космос» из Долгопрудного в матче 1/64 финала Кубка России со счётом 2:1.