Фернандеш — об участии Роналду на ЧМ-2026: надеюсь, он примет решение в пользу сборной

Атакующий полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш оценил перспективы 39-летнего нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду принять участие на чемпионате мира 2026 года.

«Это будет его [Роналду] решение, и оно зависит от того, насколько хорошо Криштиану будет себя чувствовать и на каком уровне будет играть. Мы знаем, что он способен демонстрировать высокий футбольный уровень, несмотря на свой возраст. Однако финальное решение будет за ним. Я уверен, что оно будет в пользу национальной команды и его самого», — приводит слова Фернандеша Goal.

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме Криштиану Роналду отметился голом в пятом матче подряд

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: