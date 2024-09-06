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ЭСК: Карасёв правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Рубином»

ЭСК: Карасёв правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Рубином»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) рассмотрела обращение казанского «Рубина» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Спартака» на восьмой минуте матча 7-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартака» на восьмой минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что именно игрок атакующей команды «Рубин» № 21 Александр Зотов нарушил правила в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Спартак» № 19 Хесусом Мединой. Правой ногой Зотов совершил контакт с задней поверхностью правой ноги соперника, а левой ногой совершил подножку, не сыграв в мяч, поставив при этом свою ногу в направлении естественного движения защитника к мячу.

Комиссия отмечает отсутствие очевидно наказуемых действий со стороны игрока обороны в данном единоборстве, в связи с чем единогласно поддерживает решение судьи назначить штрафной удар в пользу «Спартака» в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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