ЭСК: Карасёв правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) рассмотрела обращение казанского «Рубина» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Спартака» на восьмой минуте матча 7-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал победу со счётом 1:0.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартака» на восьмой минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что именно игрок атакующей команды «Рубин» № 21 Александр Зотов нарушил правила в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Спартак» № 19 Хесусом Мединой. Правой ногой Зотов совершил контакт с задней поверхностью правой ноги соперника, а левой ногой совершил подножку, не сыграв в мяч, поставив при этом свою ногу в направлении естественного движения защитника к мячу.

Комиссия отмечает отсутствие очевидно наказуемых действий со стороны игрока обороны в данном единоборстве, в связи с чем единогласно поддерживает решение судьи назначить штрафной удар в пользу «Спартака» в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.