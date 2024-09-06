ЭКС поддержала решение не назначать пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Оренбурга» с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота московского «Динамо» на 55-й минуте матча 7-го тура чемпионата России. Команды сыграли вничью — 2:2.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» на 55-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Ярослава Гладышева («Динамо») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Положение руки игрока было естественным и полностью соответствовало действию и движению игрока в единоборстве с соперником за мяч. Гладышев не делал дополнительного движения руки к мячу, а контакт с рукой произошел в точке, близкой к телу. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.