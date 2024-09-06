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ЭКС поддержала решение не назначать пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Оренбургом»

ЭКС поддержала решение не назначать пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Оренбургом»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Оренбурга» с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота московского «Динамо» на 55-й минуте матча 7-го тура чемпионата России. Команды сыграли вничью — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Сахархизан – 20'     1:1 Перес – 64'     1:2 Маухуб – 72'     2:2 Перес – 90+5'    

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» на 55-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Ярослава Гладышева («Динамо») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Положение руки игрока было естественным и полностью соответствовало действию и движению игрока в единоборстве с соперником за мяч. Гладышев не делал дополнительного движения руки к мячу, а контакт с рукой произошел в точке, близкой к телу. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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