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17-летний Кубарси поблагодарил Флика за оказываемое ему доверие

17-летний Кубарси поблагодарил Флика за оказываемое ему доверие
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17-летний центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси поблагодарил главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика, предоставляющего ему игровое время.

«Да, у меня была неуверенность из-за того, что я не знал, буду ли начинать матчи в стартовом составе, но тренер доверился мне, за что я ему очень благодарен. Хочу продолжать выкладываться на все 100%, чтобы он доверял мне ещё больше. Он отличный специалист, который всегда старается помочь футболистам, даже, если что-то произошло за пределами поля», — приводит слова Кубарси Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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