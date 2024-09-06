ЭСК: судья верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо» Махачкала

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) рассмотрела обращение Департамента судейства и инспектирования РФС с просьбой оценить работу арбитра Александра Машлякевича в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Спартака» на 10-й минуте матча с «Динамо» Махачкала в Фонбет Кубке России. Махачкалинцы выиграли со счётом 1:0.

«Судья правильно назначил пенальти после просмотра монитора в ворота «Спартака» на 10-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Спартак» № 82 Даниил Хлусевич в единоборстве с атакующим игроком команды «Динамо» (Махачкала) № 7 Абакаром Гаджиевым совершил длительную задержку соперника, которая началась за пределами штрафной площади и завершилась в её пределах, где эта задержка, очевидно, повлияла на возможность продвижения нападающего к мячу.

По причине того, что действия игрока «Спартака», по мнению всех членов комиссии, являются наказуемыми, комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.