Гендир «Динамо» Мх: дебют Пальцева в сборной — огромное событие для команды

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов оценил дебют защитника Валентина Пальцева за сборную России в игре с Вьетнамом.

«Дебют Пальцева в сборной — огромное событие для нашей команды, гордимся им. Думаю, он удачно сыграл в этом матче. Валентин — спокойный, устойчивый парень, нормально к этому относится. Мы рады, что именно из нашего клуба случился его дебют», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

23-летний Пальцев вышел на поле на 34-й минуте, заменив получившего травму Евгения Морозова. Сборная России одержала победу со счётом 3:0. В следующем матче подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Таиланда. Игра состоится в Ханое 7 сентября и начнётся в 16:00 мск. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.