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Канчельскис: пока «Ахмат» разочаровывает, но должен остаться в РПЛ

Канчельскис: пока «Ахмат» разочаровывает, но должен остаться в РПЛ
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Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказался о старте сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги для грозненского «Ахмата».

«Ахмат» очень сильно удивил. Команда проседает. Три сезона уже начинают с выживания в таблице. Потом же выравниваются. Дай бог, чтобы в этом сезоне тоже исправили ситуацию. Раньше неплохо начинали, были в пятёрке, но пока разочаровывают. Всё-таки у них хороший стадион, прекрасный регион. Команда должна оставаться в РПЛ, но сами понимаете, что это футбол», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала пять очков за семь матчей. Накануне «Ахмат» возглавил Сергей Ташуев.

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