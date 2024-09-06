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Криштиану Роналду настаивает на подписании Ковачича — источник

Криштиану Роналду настаивает на подписании Ковачича — источник
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Центральный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Матео Ковачич может перейти в саудовский «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Джеймс Бенг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации журналиста, клуб из саудовской Про-Лиги планирует подписать хорвата в предстоящем зимнем трансферном окне. Утверждается, что на подписании полузащитника «Манчестер Сити» настаивает форвард Криштиану Роналду. «Аль-Наср» готов предложить игроку зарплату в размере £ 1 млн в неделю, если в ближайшее время им удастся расстаться с Садио Мане или Талиской.

В минувшем сезоне Ковачич сыграл за «горожан» 51 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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