Субименди может перейти в «Ливерпуль» летом 2025 года — 90min

«Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в 25-летнем опорном полузащитнике «Реала Сосьедад» Мартине Субименди, отказавшегося от перехода в английский клуб минувшим летом. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, мерсисайдцы могут предпринять новую попытку покупки испанского футболиста летом 2025 года. Однако «Ливерпуль» будет готов сделать предложение «Реалу Сосьедад» по Субименди только в том случае, если игрок чётко даст понять, что хочет данного перехода.

В нынешнем сезоне Субименди принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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