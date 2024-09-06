Генсек РФС: Розетти выделил Россию в первой десятке стран по качеству развития судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что в УЕФА считают Россию одним из лидеров в Европе по качеству развития судейства.

– Что говорят о развитии нашего судейства в УЕФА?

– Для болельщиков или руководителей клубов это не будет каким-то решающим аргументом, но тем не менее, УЕФА анализирует уровень развития качества судейства среди всех 55 национальных ассоциаций. В январе этого года с соответствующим докладом выступал Розетти, в котором он останавливался на проблематике VAR.

В первой десятке стран, среди которых было много стран с похожими показателями, Розетти выделил Россию в числе лидеров по качеству развития судейства. Это оценка УЕФА, они видят, какого уровня у нас арбитры. Это признак того, что наша работа ведётся в правильном направлении, — приводит слова Митрофанова Metaratings.

56-летний Роберто Розетти являлся арбитром ФИФА. С июня 2011-го по декабрь 2013 года итальянец был главой Департамента судейства и инспектирования РФС. Сейчас Розетти занимает должность управляющего директора УЕФА по судейству.