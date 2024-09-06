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Экс-игрок «Барселоны» Депай продолжит карьеру в «Коринтианс» — Globo Esporte

Экс-игрок «Барселоны» Депай продолжит карьеру в «Коринтианс» — Globo Esporte
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30-летний нападающий Мемфис Депай, на текущий момент находящийся без клуба, подпишет контракт с бразильским «Коринтианс». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, нидерландский футболист подпишет контракт с «Коринтианс», рассчитанный до конца 2026 года. Подчёркивается, что за 28 месяцев пребывания в бразильском клубе Депай заработает более € 11,3 млн.

Напомним, последним клубом нидерландского футболиста был мадридский «Атлетико», контракт с которым закончился у него в минувшем июле. Депай выступал в составе «матрасников» с января 2023 года. В стан мадридского клуба нападающий перешёл из «Барселоны», за которую выступал с 2021 года. За этот период в составе сине-гранатовых он забил 14 голов в 42 матчах во всех турнирах.

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