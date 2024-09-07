ЭСК: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче КР с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение Департамента судейства и инспектирования РФС с просьбой оценить работу арбитра Артура Фёдорова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Пари НН» на 72-й минуте матча с «Краснодаром» в Фонбет Кубке России. «Краснодар» одержал победу со счётом 1:0.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 72-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Краснодар» №9 Джон Кордоба использовал руки в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Пари НН» №7 Владиславом Карапузовым. Кордоба придержал соперника, тем самым, получив незаслуженное преимущество в этом единоборстве, после которого вратарь команды «Пари НН» №1 Вадим Лукьянов совершил подножку нападающему.

В связи с тем, что судье на поле было сложно оценить степень воздействия нападающего на защитника, но он четко видел наказуемое использование рук с его стороны в атакующей фазе команды «Краснодар», большинство членов комиссии считает возможным поддержать решение судьи назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Пари НН» и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию, ввиду наличия указанных оснований в принятом решении судьи на поле, так как оно не являлось очевидно ошибочным», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.