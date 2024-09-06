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Олег Терёхин: уверен, что Севикян поможет «Локомотиву»

Олег Терёхин: уверен, что Севикян поможет «Локомотиву»
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Экс-футболист московского «Локомотива» Олег Терёхин прокомментировал новый трансфер железнодорожников.

«Галактионов знает Севикяна. Эдгар был в системе «Локомотива». Это хороший трансфер и недорогой. Тренер знает, что делает. Уверен, что Севикян поможет «Локомотиву». В «Пари НН» Эдгар хорошо себя проявил, выделялся. Правильно делают, что усиливаются, так и должно быть», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 6 сентября, московский клуб объявил о переходе Эдгара Севикяна из венгерского «Ференцвароша» на правах аренды в «Локомотив». Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025 и предусматривает опцию выкупа. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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