Силкин: для ребят вызов в сборную России почёт — им без разницы, куда ехать играть

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об участии сборной России в товарищеском турнире во вьетнамском Ханое.

«Наши футболисты не много бы потеряли, если бы не ездили во Вьетнам, а сыграли бы между собой двустороннюю игру. Какой смысл проводить такие матчи, если вьетнамцы забивают сами себе голы? 16 часов лететь и прилететь в тот климат, где никогда не жили и не находились, но там надо играть. Мне просто жалко наших ребят.

Футболистам без разницы, куда ехать, ведь их вызвали в сборную России. Но по их интервью можно сказать, что у нас адекватные ребята и правильно понимают своё предназначение. Для них вызов в сборную России почёт. Многие серьёзно отнеслись к игре с Вьетнамом, особенно Мусаев, который забил и отдал.

Рано или поздно нам придётся играть отборочные соревнования, где очки пойдут на счёт. Там не нужно будет играть вничью или расслабленно, а нужно всё время играть на результат. Вот тогда можно оценивать игру сборной России. Зачем оценивать сейчас? Мы же не играем в официальных соревнованиях», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Как сборная России играет при Карпине: