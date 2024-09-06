Карвахаль: сборная Испании выиграла Евро-2024, теперь ей нужно подтвердить свой статус

Правый защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль отметил важность для «Фурия Роха» продолжить успешное выступление после её победы на минувшем чемпионате Европы — 2024.

«За последние несколько лет мы добились больших успехов. Недавно мы выиграли Чемпионат Европы. Я очень хотел выиграть такой крупный турнир, как чемпионат Европы. Также хочу победить со сборной Испании и на чемпионате мира. Теперь перед нами стоит задача подтвердить наш статус», — приводит слова Карвахаля Relevo.

32-летний футболист выступает в составе испанской национальной команды с сентября 2014 года. За этот период он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами.

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