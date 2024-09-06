Франция — Италия: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА

Сегодня, 6 сентября, в матче 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Франции и Италии. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Франция: Мик Меньян, Жонатан Клосс, Ибраима Конате, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Юссуф Фофана, Н'Голо Канте, Антуан Гризманн, Майкл Олисе, Брэдли Баркола, Килиан Мбаппе.

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Андреа Камбьязо, Давиде Фраттези, Самуэле Риччи, Сандро Тонали, Федерико Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Матео Ретеги.

В группе 2 Лиги А также выступят сборные Бельгии и Израиля. Их встреча пройдёт в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обошли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.