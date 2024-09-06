Та, интересующий «Баварию», подтвердил, что не будет продлевать контракт с «Байером»

28-летний центральный защитник «Байера» Жонатан Та подтвердил намерение не продлевать контракт с леверкузенским клубом, заканчивающийся 30 июня 2025 года. Минувшим летом сорвался переход немецкого футболиста в мюнхенскую «Баварию».

«Я не останусь [в «Байере»] и не буду продлевать контракт из карьерных соображений, о которых упоминал ранее. У меня есть трудовое соглашение до 2025 года, и до тех пор я буду отдавать всего себя ради «Байера».

Стану ли я через год футболистом «Баварии»? Хороший вопрос, посмотрим. Пока что не думаю об этом, ведь у меня впереди сезон в леверкузенском «Байере», — приводит слова защитника Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Та принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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