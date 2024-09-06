Тренер молодёжной сборной России Шабаров прокомментировал победу в матче с Вьетнамом

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров высказался о товарищеском матче с Вьетнамом (3:0).

«Второй тайм понравился больше первого. В первые 45 минут не совсем устраивало то, как мы работали в обороне и особенно – в прессинге. Вьетнам очень легко его разбивал, хоть и опасных моментов у наших ворот почти не было. Внесли несколько изменений во время матча, и к концу игры всё начало работать. Как раз третий гол и родился после успешного прессинга. Сегодня мы подали больше десятка угловых, но создать по-настоящему опасный момент смогли только несколько раз. Проведём с игроками работу над ошибками, чтобы во втором матче этот элемент игры у нас получался лучше», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.