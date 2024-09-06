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Тренер молодёжной сборной России Шабаров прокомментировал победу в матче с Вьетнамом

Тренер молодёжной сборной России Шабаров прокомментировал победу в матче с Вьетнамом
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Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров высказался о товарищеском матче с Вьетнамом (3:0).

Товарищеские матчи U21 — 2024
06 сентября 2024, пятница. 14:00 МСК
Вьетнам U21
Окончен
0 : 3
Россия U21
0:1 Лепский – 58'     0:2 Колтаков – 78'     0:3 Дорофеев – 82'    

«Второй тайм понравился больше первого. В первые 45 минут не совсем устраивало то, как мы работали в обороне и особенно – в прессинге. Вьетнам очень легко его разбивал, хоть и опасных моментов у наших ворот почти не было. Внесли несколько изменений во время матча, и к концу игры всё начало работать. Как раз третий гол и родился после успешного прессинга. Сегодня мы подали больше десятка угловых, но создать по-настоящему опасный момент смогли только несколько раз. Проведём с игроками работу над ошибками, чтобы во втором матче этот элемент игры у нас получался лучше», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

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