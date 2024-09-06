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«Барселона» продолжает интересоваться экс-игроком «Ювентуса» Рабьо — источник

«Барселона» продолжает интересоваться экс-игроком «Ювентуса» Рабьо — источник
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Руководство каталонской «Барселоны» продолжает интересоваться бывшим полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

29-летний хавбек сборной Франции находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса» и может быть подписан после закрытия трансферного окна. Сине-гранатовые видят в Рабьо решение проблем в центре поля — из-за травм отсутствуют Гави, Берналь и Френки де Йонг. Сторона футболиста требует зарплату в размере € 10 млн. По этой причине футболист до сих пор остаётся без клуба. Напомним, летом полузащитником интересовались: «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Галатасарай», «Интер», «Бавария», «Реал» Мадрид и «Аль-Наср». Однако договориться о контракте никому пока не удалось.

В минувшем сезоне итальянской Серии А игрок сыграл 31 матч, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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