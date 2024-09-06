«Локомотив» объявил о переходе Севикяна из «Ференцвароша» на правах аренды

«Локомотив» в своём телеграм-канале объявил о переходе крайнего нападающего Эдгара Севикяна из «Ференцвароша» на правах аренды. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025 и предусматривает опцию выкупа.

Ранее о договорённости между «Локомотивом» и «Ференцварошем» об аренде Севикяна «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Первую половину сезона-2023/2024 крайний нападающий провёл в «Пари НН». В январе 2024 года Севикян перешёл в «Ференцварош». В составе клуба из Будапешта он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одним ассистом. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.

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