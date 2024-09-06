Андрей Талалаев возглавил «Балтику»

Новым главным тренером калининградской «Балтики» стал Андрей Талалаев. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Калининградский клуб возглавил действующий чемпион турнира Мелбет Первой лиги. В качестве главного тренера «Химок» в прошлом сезоне Андрей Викторович стал досрочным победителем первенства и вернул команду в Премьер-Лигу. Отметим, что у Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола.

Мы приветствуем Андрея Викторовича в Калининграде и желаем ему успехов в «Балтике», — написано в заявлении клуба.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. На первой строчке располагается тульский «Арсенал» (18).