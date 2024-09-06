Глушаков помог «Химкам» победить «БроукБойз» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и медийный клуб «БроукБойз». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Химки» одержали победу со счётом 2:0.

На 13-й минуте счёт открыл полузащитник «Химок» Денис Глушаков. На 50-й минуте полузащитник Бутта Магомедов удвоил преимущество хозяев, установив итоговый счёт — 2:0.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Франка Артиги набрала шесть очков за семь матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который заработал 17 очков. В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Химки» сыграют с тольяттинским «Акроном» 15 сентября.