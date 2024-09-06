Глушаков помог «Химкам» победить «БроукБойз» в товарищеском матче
Поделиться
Завершился товарищеский матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и медийный клуб «БроукБойз». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Химки» одержали победу со счётом 2:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
06 сентября 2024, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
2 : 0
Broke Boys
Москва, Россия
1:0 Глушаков – 13' 2:0 Магомедов – 50'
На 13-й минуте счёт открыл полузащитник «Химок» Денис Глушаков. На 50-й минуте полузащитник Бутта Магомедов удвоил преимущество хозяев, установив итоговый счёт — 2:0.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Франка Артиги набрала шесть очков за семь матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который заработал 17 очков. В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Химки» сыграют с тольяттинским «Акроном» 15 сентября.
Комментарии
- 6 сентября 2024
-
22:02
-
21:52
-
21:49
-
21:39
-
21:38
-
21:38
-
21:33
-
21:24
-
21:03Андрей Талалаев возглавил «Балтику» Официально
-
21:02
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:42
-
20:39
-
20:25
-
20:21
-
20:15
-
20:15
-
20:12
-
19:56
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:18
-
19:17
-
19:13
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:51