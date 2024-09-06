Эдгар Севикян: с детства была мечта когда-нибудь сыграть за «Локомотив»

Новоиспечённый нападающий «Локомотива» Эдгар Севикян, являющийся воспитанником железнодорожников, ответил на вопрос, думал ли он, что когда-нибудь сыграет за взрослую команду этого клуба после того, как покинул его в 2017 году.

«Конечно же, скрывать не буду, что с самого детства была мечта, и не только у меня, но и у моего отца, моих близких людей, чтобы я когда-нибудь сыграл за «Локомотив». Конечно, в голове это было, но когда уехал именно в «Леванте» [в 2017 году], там была цель развиваться и продолжать какой-то путь, а дальше уже время покажет.

Долго ли думал о предложении «Локомотива»? Особо долго не думал, потому что родной для меня клуб. Я этот клуб очень люблю и понимаю, что на данный момент это наилучший вариант для меня», — сказал Севикян в видео на YouTube-канале «Локомотива».

Материалы по теме Официально «Локомотив» объявил о переходе Севикяна из «Ференцвароша» на правах аренды

Сколько стоят молодые футболисты: