Ари рассказал, что примет участие в Матче звёзд «Спартака»

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари заявил, что приедет на Матч звёзд, посвящённый 10-летию стадиона «Лукойл Арена». Мероприятие состоится в среду, 11 сентября. Начало матча — в 20:00 мск.

«Уже на этих выходных я приеду в Москву и сыграю за «Спартак» в Матче звёзд на «Лукойл Арене». Меня пригласили на это мероприятие, и я сразу же согласился — буду очень рад наконец-то вернуться в Россию», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

В игре примут участие самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев, сегодняшний главный тренер Деян Станкович, многократные чемпионы страны в составе красно-белых Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших спартаковских бомбардиров Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали РПЛ в 2017-м Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные экс-футболисты.