Лахиялов отреагировал на назначение Ташуева в «Ахмат»

Бывший нападающий «Ахмата» Шамиль Лахиялов поделился мнением о назначении на пост главного тренера грозненского клуба Сергея Ташуева, сменившего российского специалиста Магомеда Адиева.

«Что касается назначения Ташуева, то раз он уже был в «Ахмате» раньше, руководство знало его способности и требования. Значит, видят в нём того человека, который может выправить положение и вытащить «Ахмат» из ямы, куда он попал.

Единственное, удручает, что одни и те же тренеры ходят из одного клуба в другой – грубо говоря, по кругу. Новых имён в тренерском цеху российского футбола мы, к сожалению, не слышим. Хотя если вы захотите подать документы в Академию тренерского мастерства РФС, вам откажу, потому что очень большой поток. Но вот куда эти тренеры затем деваются, остаётся вопросом», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Ташуев работал в «Ахмате» в сезоне-2022/2023. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ. Затем специалист возглавил воронежский «Факел», из которого ушёл в апреле 2024 года.

Ранее пост главного тренера «Ахмата» покинул 47-летний российский специалист Магомед Адиев, который возглавлял грозненскую команду с 5 апреля 2024 года. Под руководством Адиева «Ахмат» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

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