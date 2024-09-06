Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата продолжит карьеру в Австралии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата присоединился к австралийскому «Вестерн Сидней Уондерерс» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Хуан Мата является воспитанником мадридского «Реала». В течение своей карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Валенсию», «Челси» и «Галатасарай». В составе лондонского «Челси» он становился победителем Лиги Европы и Лиги чемпионов. Последним клубом 36-летнего хавбека был японский «Виссел Кобе», который он покинул в январе текущего года.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость атакующего полузащитника составляет € 800 тыс. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.